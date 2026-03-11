Celestyal Cruises annulla le crociere nell’Egeo

Celestyal Cruises ha cancellato due crociere europee previste per la fine di questo mese a causa, ha spiegato, della “situazione complessa” nel riposizionamento delle sue navi nel Golfo Arabico. Annullate, dunque, la crociera di tre notti nell’Egeo, prevista per il 20 marzo, e la successiva di quattro notti a bordo della Celestyal Discovery. Un itinerario di tre notti con partenza da Atene il 27 marzo è, invece, ancora previsto.

Le navi, spiega TravelMole, si stanno preparando a lasciare il Golfo dopo l’approvazione delle autorità competenti. Intanto tutti gli ospiti della Celestyal Discovery sono sbarcati a Dubai, mentre gli ospiti rimanenti della Celestyal Journey sono scesi a Doha.

La prossima crociera programmata della Journey è una crociera in Grecia, Italia e Croazia con partenza da Atene il 4 aprile.

Agli ospiti che hanno prenotato le crociere cancellate viene offerta la possibilità di scegliere tra un rimborso completo o un credito per una futura crociera.

“Dall’inizio delle attività militari nel Golfo - ha dichiarato Chris Theophilides, ceo di Celestyal - i nostri team hanno lavorato 24 ore su 24 per supportare gli ospiti e gestire una situazione estremamente complessa”. Theophilides ha affermato che la maggior parte degli ospiti sbarcati a Dubai ha ottenuto il volo di ritorno. “Mentre il rimpatrio degli ospiti si avvicina al completamento, la nostra attenzione si concentra sul ritorno sicuro delle nostre navi nel Mediterraneo” ha aggiunto.