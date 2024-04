Certares acquisisce FIT Group, firmato l’accordo

Le voci circolavano da un po’. Ora non si tratta più di indiscrezioni, ma di fatti. Un consorzio guidato dal fondo Certares si appresta a mettere le mani su FTI Group. L’accordo di acquisizione, si apprende dalla testata tedesca Fvw, è stato firmato ieri per la cifra simbolica di 1 euro.

L’intesa prevede un’iniezione di capitale di 125 milioni di euro per lo sviluppo e la digitalizzazione dell’operatore.

Ora, l’operazione passerà al vaglio del Garante della concorrenza, ma il via libera sembra dato per certo. “Con il supporto di Certares e la sua vasta esperienza nel settore, nonché il capitale fornito dal consorzio, FTI si trova in una buona posizione per la crescita e la redditività – ha commentato il ceo del Gruppo FTI, Karl Markgraf -. Siamo determinati a iniziare il nostro prossimo capitolo e a consolidare ulteriormente la nostra posizione di attore leader nel settore turistico tedesco ed europeo”.

Quanto alla famiglia Sawiris, che deteneva la maggioranza del Gruppo, questa rimarrà nella compagine di maggioranza, come parte del consorzio.