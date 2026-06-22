Clia: in Italia crociere pronte per l’elettrificazione

Oltre la metà delle navi da crociera — 166 unità, pari al 58% della flotta — è già oggi predisposta per collegarsi alla rete elettrica di terra e spegnere i motori una volta ormeggiata in banchina. Ad affermarlo è Clia che, in una nota, fa il punto sull’elettrificazione delle crociere. Secondo le stime, entro il 2028 la quota supererà il 75%.

“Una trasformazione - si legge nella nota - che le compagnie stanno anticipando rispetto agli obblighi normativi e a cui anche i porti si stanno progressivamente adeguando”

Per valorizzare appieno questa opportunità di decarbonizzazione, prosegue la nota, “diventa fondamentale affrontare in modo coordinato alcuni nodi chiave, promuovendo una collaborazione efficace tra compagnie, autorità portuali, istituzioni, fornitori di energia e terminalisti”.

I dati sono emersi nel corso dell’incontro dedicato allo stato di attuazione dell’elettrificazione delle banchine nei porti italiani, organizzato a Roma da Clia. Per quanto riguarda il porti, entro il 2027 sono previste 52 postazioni per complessivi 700 MW. Ma le compagnie chiedono uniformità regole, tariffe competitive, sicurezza della rete.