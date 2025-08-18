Sembrava essersi risolto tutto. E invece i voli Air Canada non sono ancora decollati. La compagnia aerea, nella giornata di ieri, aveva annunciato lo stop allo sciopero che sta lasciando a terra gli aeromobili della compagnia, ma in realtà per il momento non sono ancora previsti decolli.

“Abbiamo un centinaio di persone bloccate tra clienti che devono partire e altri che devono tornare - riporta Massimo d’Eredità, general manager de Il Diamante, a TTG Italia -. Ho i dipendenti attaccati al telefono da tre giorni”.

Difficile anche trovare soluzioni alternative, dal momento che “per passare dagli Stati Uniti ci vuole il visto e ottenerlo non è immediato...”

Lo scenario per i prossimi giorni

Nel frattempo il nervosismo dei clienti sale. “C’è già qualcuno che mi manda la lettera dell’avvocato...” aggiunge d’Eredità.

Ora non resta che sperare che la situazione si risolva il prima possibile. “Sembra che i voli non ripartano nemmeno stasera - aggiunge il manager -. E in ogni caso ci vorranno almeno due o tre giorni perché i voli tornino alla normalità”.

Circostanza, questa, confermata anche dalle comunicazioni della compagnia aerea.