Takyon ha siglato una partnership con Club del Sole. La startup italiana ha introdotto la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in Nft.

L’accordo permette alle strutture Club del Sole di proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità.

Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito al perfezionamento di un’offerta già ricca come quella di Club del Sole. Per noi significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”.

Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Takyon, start-up con cui condividiamo la vocazione per l’innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza ‘Full Life Holidays’, flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa e dei servizi aggiuntivi. Flessibilità che, grazie all’adozione della piattaforma Takyon, può essere sempre più garantita ai nostri clienti anche in fase di prenotazione”.