Club del Sole, apre nel resort di Grado il nuovo parco acquatico Primero Waterland

Una nuova esperienza acquatica per gli ospiti del Primero Family Resort di Club del Sole. L’operatore ha inaugurato ieri Primero Waterland, il nuovo parco acquatico del complesso open air di Grado.

Con oltre 6.000 mq complessivi dedicati all’acqua, al relax e all’intrattenimento, Primero Waterland rappresenta una delle principali novità dell’estate 2026 e un nuovo tassello della visione Full Life Holidays, il modello di ospitalità sviluppato da Club del Sole che unisce comfort e natura in un’unica esperienza.

La novità amplia così l’offerta acquatica del resort, passando da circa 500 mq a oltre 2.000 mq di superficie d’acqua, affiancati da ulteriori 4.000 mq di solarium attrezzato.

Pensato per ospiti di tutte le età, Primero Waterland offre una grande laguna con morbidi scivoli acquatici, una piscina dedicata esclusivamente ai bambini con profondità di appena 50 centimetri, uno spray park con giochi d’acqua interattivi, una piscina benessere con getti massaggianti, una vasca dedicata al nuoto e una piscina river che attraversa l’area per momenti di relax immersi nel verde. In questo modo il nuovo spazio combina divertimento, benessere e natura.

L’investimento di Primero Waterland si inserisce in un ampio percorso di sviluppo portato avanti da Club del Sole attraverso la propria divisione Real Estate, una struttura interna specializzata nella progettazione, realizzazione e riqualificazione di destinazioni turistiche open air.

“Ogni nuovo progetto racconta la nostra identità - commenta Raffaele Giondi, real estate chief executive officer di Club del Sole -. Il nostro compito è accompagnare l’evoluzione delle destinazioni nel rispetto del territorio e delle comunità che le vivono. Primero Waterland rappresenta un esempio concreto di questa visione.