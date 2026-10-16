Club del Sole: cifre incoraggianti e nuove ambizioni internazionali

Club del Sole archivia un anno positivo e accelera il percorso di sviluppo sui mercati internazionali, che hanno ormai raggiunto il 50% delle presenze turistiche rispetto al 45% dell’anno precedente. L’area Dach si conferma il primo mercato estero con circa un milione di presenze, in crescita del 20%, mentre avanzano Polonia (+28%) e Paesi Bassi (+10%).

Crescono anche durata e valore del soggiorno, rispettivamente del 10% e dell’11%.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lago di Garda e Trentino Alto Adige si confermano tra i territori più performanti della stagione, con una forte componente internazionale, in particolare nelle destinazioni del Nord-Est.

“I risultati - commenta Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole - confermano la forza di un modello capace di intercettare un cambiamento profondo nel modo di vivere la vacanza. L’open air conquista nuovi pubblici e nuovi mercati perché risponde alla ricerca di libertà, natura e autenticità senza rinunciare al comfort e alla qualità dei servizi”.

Il prossimo obiettivo è consolidare i mercati core del Nord e Centro Europa e sviluppare nuovi target country attraverso attività commerciali, di marketing e comunicazione dedicate. Un percorso guidato dalle Full Life Holidays, la promessa di brand con cui Club del Sole propone una vacanza unica nel suo genere, dove comfort e natura si incontrano, superando i confini tradizionali tra camping e hotellerie.

Nel 2026 sono entrati nel gruppo Le Palme Lazise Family Collection, sul Lago di Garda, e Le Gorette Easy Camping Village, a Marina di Cecina, portando il portfolio a 29 villaggi in 8 regioni italiane. Il prossimo passaggio sarà Club del Sole World Riccione, il progetto flagship che segnerà una nuova fase nell’evoluzione dell’offerta del gruppo. Il progetto metterà a sistema due villaggi già presenti nel portfolio - uno dei quali oggetto di una profonda trasformazione – e una nuova struttura, dando vita a un unico polo composto da tre villaggi, di cui due a 5 stelle, con identità ed esperienze complementari, dal mondo Family al Boutique. Con l’ingresso della nuova struttura, il portfolio complessivo di Club del Sole salirà a 30 villaggi.