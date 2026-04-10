Club del Sole cresce in Toscana con Le Gorette Cecina Easy Camping Village

Cresce il portfolio di Club del Sole. L’operatore delle vacanze open air ha acquisito Le Gorette Cecina Easy Camping Village, villaggio situato a Marina di Cecina, lungo la Costa degli Etruschi.

L’operazione si inserisce in un percorso strutturato di crescita del Gruppo e rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda in Toscana, un territorio chiave per intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze che uniscono natura, servizi e autenticità. “Questa acquisizione rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita - dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Con l’ingresso sulla Costa degli Etruschi, completiamo la nostra presenza lungo l’intera fascia costiera toscana a maggiore richiamo turistico, da Orbetello e Monte Argentario a Castiglione della Pescaia, fino alla Versilia con Viareggio. Un posizionamento che rafforza in modo significativo la nostra capacità di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare territori ad alto potenziale.”

La struttura e i servizi

Il villaggio - il 29esimo in Italia per l’operatore - conta quasi 600 unità tra piazzole camping, appartamenti, bungalow e lodge, con una capacità fino a circa 2.500 ospiti.

Tra i servizi il complesso offre: parco acquatico, miniclub, animazione, impianti sportivi e ristorazione, pensato per una clientela sempre più internazionale e family oriented, con attenzione anche al segmento pet-friendly.

Le Gorette Cecina fa parte della linea Easy Camping Village, una delle quattro linee di offerta attraverso cui Club del Sole struttura il proprio portfolio, insieme a Family Collection, Family Resort e Boutique Resort.

Per la stagione 2026 è previsto un primo intervento sulla struttura, parte di un percorso volto a rafforzarne il posizionamento e ad elevarne gli standard.