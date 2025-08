Club del Sole estende l’apertura del Rimini Family Resort per TTG Travel Experience

Comfort, natura e funzionalità: così Club del Sole accoglie i professionisti del turismo in occasione di TTG Travel Experience 2025. Il gruppo italiano specializzato nell’hospitality open air prolunga l’apertura del Rimini Family Resort, trasformandolo per una settimana in un’oasi pensata su misura per chi lavora nel settore.

Immerso nel verde e a soli 5 minuti d’auto dalla Fiera di Rimini, il resort propone un’esperienza tailor made post-evento con un’offerta Business che comprende lodge indipendenti immersi nella natura, colazione inclusa, navetta gratuita per il polo fieristico, possibilità di mezza pensione, due ristoranti, uno interno e uno fronte mare, sala meeting.

Valida per soggiorni dal 6 al 12 ottobre, la formula è pensata per permettere di coniugare lavoro, networking e benessere nel segno della filosofia ‘Full Life Holidays’.