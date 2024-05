Club del Sole firma Treeship, il nuovo concept di ospitalità

Club del Sole porta la casa sull’albero tra i suoi concept di ospitalità. ‘Treeship’, che sarà in esposizione allo Spina Family Camping Village durante tutta la stagione, nasce dalla collaborazione con Paolo Scoglio e THE NE[S]T; una vera e propria esperienza immersiva nella natura del Lido di Spina, patrimonio di biodiversità di flora e fauna, che consentirà in futuro agli ospiti di vivere un contatto ancora più autentico con l’ambiente circostante.

Un unicum nel settore

“Treeship - ha dichiarato Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole - è il secondo prototipo avveniristico frutto della stretta collaborazione con Paolo Scoglio e lo studio di architettura THE NE[S]T. Questo progetto parla il linguaggio del futuro, concorrendo a esaltare e promuovere in chiave ancora più innovativa il concept Comfort & Natura. Club del Sole ha infatti nel proprio dna la volontà concreta di sperimentare nuove e creative soluzioni di ospitalità che siano perfettamente in simbiosi con l’ambiente in cui i villaggi sono inseriti. Questa futuristica tipologia d’alloggio rappresenterà un unicum nel settore, il che ci rende particolarmente orgogliosi”.

Una volta collocata nella cornice del Delta del Po dove si trova lo Spina Family Camping Village, la “navetta” - realizzata con materiali riciclati e con le più sofisticate tecnologie - si collegherà all’Albero-base, in una vera e propria simbiosi. In futuro, gli ospiti vivranno una connessione profonda con gli elementi naturali, godendo di una notte sotto un cielo di stelle, sollevati da terra. Il desiderio di Club del Sole è di arrivare a realizzare un vero e proprio Tree Village, un’oasi di tranquillità immersa nel verde della pineta, con sentieri sospesi che collegheranno i diversi spazi della struttura e che permetteranno agli ospiti di muoversi in armonia con l’ambiente circostante.

Il progetto Treeship si aggiunge al format Re-Treet, laboratorio di ospitalità innovativa lanciato lo scorso anno proprio allo Spina Village.