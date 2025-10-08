Estate 2025 splendente per Club del Sole, che incrementa il fatturato del 12% sul 2024, registra 3,5 milioni di presenze e suggella l’efficacia del modello “Full Life Holidays”, basato su comfort, natura e libertà. “Il turismo open air è destinato a segnare il futuro del viaggio, perché mette al centro valori come libertà, benessere e autenticità, che oggi guidano le scelte dei viaggiatori in tutta Europa” dichiara Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole.

I dati complessivi mostrano come il mercato abbia risposto coerentemente all’obiettivo di internazionalizzazione del Gruppo: la clientela estera rappresenta il 45% delle presenze complessive, con significative performance da Germania (+16%), Svizzera (+22%), seguite da Austria (+11%), Polonia (+20%) e Paesi Bassi (+69%), a fianco di un mercato domestico solido. Esperienze su misura, servizi premium e flessibilità differenziano Boutique Resort, Family Resort, Family Collection ed Easy Camping Village e fanno colpo sugli ospiti dei primi due cluster. Il 40% ha vissuto per la prima volta una vacanza all’aria aperta e i pet friendly aumentano del 22% rispetto al 2024.

“Le imprese che hanno il coraggio di innovare, investire e anticipare i bisogni del mercato non solo crescono oltre le medie di mercato, ma guidano la trasformazione del settore. Questa è la strada che percorriamo con Club del Sole: interpretare il cambiamento e offrire esperienze capaci di ridefinire il modo di vivere la vacanza” conclude il manager.