Club del Sole, Paride Vitale protagonista della nuova campagna ‘Il Testimonial Perfetto’

Paride Vitale è il protagonista della nuova campagna di promozione del Club del Sole. L’operatore per promuovere l’estate. In qualità di brand ambassador, l’imprenditore e personaggio televisivo presterà il volto a ‘Il Testimonial Perfetto’, web serie pensata per promuovere la prossima stagione estiva, al debutto oggi sui canali social del Gruppo (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok).

Dopo il primo video teaser in uscita oggi, la campagna prevede quattro episodi. In ogni puntata Paride Vitale esplorerà il mondo di Club del Sole insieme a talent sempre diversi, ciascuno in sintonia con una tematica specifica e i servizi offerti.

Insieme ai Not Ordinary Family - una coppia di Millenials con la testa da GenZ con 4 figli e 3 gatti -, racconterà perché Club del Sole è la vacanza perfetta per famiglie; protagonisti dell’episodio con il travel creator Giovanni Arena saranno invece gli amici a 4 zampe dei due influencer, ovvero Salvatore, Ornella ed Ettore che metteranno alla prova tutti i servizi dog friendly; poi sarà il turno della puntata con lo chef e influencer Davide Nanni alla scoperta delle proposte food di Club del Sole; mentre Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni cercheranno invece di trasformare Paride in un amante della vacanza attiva.

Un racconto dai toni ironici e spontanei, che metterà in risalto l’esperienza di vacanza firmata Club del Sole: dall’offerta di intrattenimento per grandi e bambini alle amenities dedicate agli amici a quattro zampe, fino a un ricco ventaglio di attività all’aria aperta, tra sport ed escursioni naturalistiche, e a una golosa proposta gastronomica adatta a tutti i palati.

“Con ‘Il Testimonial Perfetto’ vogliamo dare vita a un racconto autentico e coinvolgente che va oltre la pubblicità tradizionale e rappresenta l’essenza del nostro brand - spiega Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Club del Sole è un lovebrand vicino e connesso ai nostri clienti, tutto l’anno. ‘Full Life Holidays’ è la nostra promessa: una vacanza completa in cui natura e comfort convivono. La serialità della web serie ci permette di raccontare questo nuovo modello di vacanza con leggerezza e ironia, raggiungendo nuovi pubblici e mostrando l’unicità della nostra offerta”.