Club del Sole, partnership con HeyLight per i pagamenti rateali

Club del Sole ha firmato un accordo con HeyLight, l’insieme di soluzioni di pagamento e di credito di Compass, ampliando per i propri ospiti le modalità di pagamento con sempre maggiore flessibilità e la possibilità di rateizzare.

Per Club del Sole la flessibilità parte già dalla scelta della formula di soggiorno; tra unità abitative e piazzole ogni ospite può comporre liberamente la propria esperienza integrando servizi, ristorazione e attività secondo le proprie esigenze. La proposta di Full Life Holidays di Club del Sole unisce, così, la libertà e il contatto con la natura propri dell’open air a comfort, qualità dell’accoglienza e servizi evoluti.

Con HeyLight questa stessa flessibilità si estende alla gestione del pagamento. Gli ospiti Club del Sole potranno suddividere l’importo della prenotazione fino a 12 rate, per importi fino a 5mila euro, scegliendo il piano più adatto alle proprie esigenze. Il servizio prevede una procedura completamente digitale, con valutazione nella stessa sessione, la possibilità di utilizzare carta di credito, carta di debito o conto corrente bancario e l’addebito della prima rata dopo 30 giorni.