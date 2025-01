Club del Sole pronto a sbarcare in Trentino Alto Adige

Club del Sole in campo per il World Snow Day, che domenica prossima animerà le stazioni sciistiche italiane.

Si tratta di un’occasione speciale per celebrare la neve e la passione per lo sci che l’operatore intende raccogliere grazie anche a una nuova proposta in Trentino Alto Adige.

Il Gruppo, infatti, arricchirà la propria offerta di ospitalità con una nuova opportunità per godere, ‘all seasons long’, dell’esperienza di vacanza ‘full life’ anche in montagna.

A breve il Gruppo fornirà ulteriori dettagli su quello che si prospetta essere l’inizio di una nuova area di attività dopo quella relativa alle destinazioni balneari e a quelle lacustri.