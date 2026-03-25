Club del Sole vende cinque villaggi italiani a Swiss Life Asset Manager France, ma ne tiene la gestione

Club del Sole ha venduto 5 villaggi in Italia, per un totale di oltre 2.800 unità abitative, mantenendone però la gestione nell’ambito di un’operazione strutturata di Sale & Operating Lease Back, la prima nel settore del turismo open air.

L’operazione vedrà i campeggi acquisti da Swiss Life Asset Managers France e, precisa il gruppo in una nota, “riguarda esclusivamente la proprietà di alcuni asset real estate e non ha alcun impatto sull’operatività. Modello gestionale, posizionamento e standard qualitativi di Club del Sole restano invariati”.

Club del sole, fondato nel 1974 dalla famiglia Giondi, possiede e gestisce attualmente 29 villaggi in 8 regioni del Nord e Centro Italia.