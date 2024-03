Club Med cresce: 23 progetti in via di sviluppo entro il 2025

I piani a medio termine di Club Med rimangono molto ambiziosi, con una previsione di 23 nuove aperture e ristrutturazioni di resort in programma nei prossimi anni. L’operatore ha intanto definito il 2024 come “un anno fondamentale”, con la definizione della nuova pipeline.

Come riporta TTG Media, loperatore aprirà 11 nuovi resort nei prossimi anni, a partire dal Vittel Ermitage nel nord-est della Francia già il prossimo luglio. Seguiranno Serre Chevalier nelle Alpi francesi e Forlong in Cina a dicembre.

Altre due strutture, in Malesia e Brasile, sono previste per il 2025, alle quali si associano altre sei aperture – tra cui quella di Tinley Manor in Sudafrica – ancora da confermare.

“È grazie ai nostri clienti repeater e ai principali partner commerciali che siamo in grado di continuare a far crescere il marchio” ha affermato Nicolas Bresch, amministratore delegato di Club Med per Regno Unito, Irlanda e Paesi nordici.

Nel 2025 seguiranno due aperture previste per dicembre, compresa quella del primo resort di montagna Exclusive Collection in Val d’Isere, che ha subito una trasformazione completa in concomitanza con il suo cinquantesimo anniversario.

Club Med rinnoverà inoltre altri 10 resort nei prossimi due anni, iniziando con Djerba, Marrakech La Palmeraie e Palmiye in Turchia ad aprile, seguiti da Gregolimenas in Grecia a luglio.

Anche i resort di Rio Das Pedras in Brasile e Cancun in Messico saranno rinnovati quest’anno, mentre i resort di Punta Cana, Martinica e Phuket saranno sottoposti a lavori di ristrutturazione nel 2025.