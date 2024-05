Club Med debutterà in Oman nel 2028. L’operatore ha annunciato la firma di un contratto con Omran Group, l’organo esecutivo del Sultanato dell’Oman per lo sviluppo del turismo, per la gestione del futuro resort Club Med Musandam, nell’estremo Nord-Est della penisola arabica.

L’inizio della costruzione del resort è previsto nel 2026 con l’apertura prevista per il 2028. “La storia e il successo di Club Med sono segnati dal suo ruolo pionieristico, che contribuisce fortemente allo sviluppo delle regioni e delle aree in cui è stabilito - ha dichiarato Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med -. Il progetto Club Med Oman Musandam è un passo fondamentale perché è il nostro primo resort nei Paesi del Golfo” ha aggiunto, come riportato da lechotouristique.com.

New entry nella Exclusive Collection

Situato sulla penisola di Musandam, a 5 minuti di barca dalla città di Khasab, il resort da farà parte della gamma Exclusive Collection, la linea di prodotti premium del portafoglio di Club Med. “Pensato per le famiglie e le coppie attive - spiega l’operatore - proporrà un’ampia gamma di attività sportive e di benessere, con assistenza per i bambini, per offrire un’esperienza unica che unisce servizi di alto livello e immersione nella cultura dell’Oman”.

La ‘Vision Oman 2040’

Per edificare la struttura il Gruppo Omran investirà oltre 90 milioni di euro e la sua apertura consentirà la creazione di 400 posti di lavoro diretti e 800 indiretti, mentre il completamento del progetto stesso genererà 1.000 posti di lavoro. Il progetto rientra nella ‘Vision Oman 2040’, il piano di sviluppo del Paese volto in particolare a diversificare l’economia dell’Oman. Al termine di questo piano, il Sultanato dell’Oman punta ad accogliere 11 milioni di turisti internazionali all’anno.