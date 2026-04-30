Club Med e Swg: la riscoperta della montagna estiva

La montagna estiva guadagna terreno tra gli italiani e si afferma come scelta di benessere e libertà.

Secondo la ricerca Club Med con Swg, il 66% la considera oggi la stagione ideale per questo tipo di vacanza, spinto da un bisogno crescente di contatto con la natura e rigenerazione. L’83% privilegia escursioni e passeggiate, mentre il 35% opta per hotel, segnale di una domanda orientata a comfort e semplicità.

Nella scelta pesano la sicurezza per il 77%, la qualità dei servizi per il 72% e le infrastrutture per il 68%. Cambia anche il concetto di lusso, legato a tempo di qualità e serenità. In questo scenario si inserisce il Resort Club Med Pragelato Sestriere, nelle Alpi piemontesi, riaperto dopo quattro anni: chalet diffusi, attività outdoor e formula Premium All Inclusive, con novità dog friendly, interpretano la nuova domanda di esperienze immersive.