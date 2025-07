Club Med fa squadra con Ream Sgr per un nuovo premium resort nelle Alpi piemontesi

Un nuovo premium resort a San Sicario Alto, nel cuore delle Alpi piemontesi, per Club Med. Questo il progetto a cui darà vita l’accordo appena sottoscritto da Ream Sgr S.p.A. per l’istituzione e la gestione di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA), in partnership con l’operatore.

La nuova struttura a marchio Club Med sorgerà nel comprensorio sciistico che già ospita altre strutture di prestigio, tra cui il Club Med Pragelato Sestriere.

“La partnership con un operatore del calibro di Club Med rappresenta per Ream Sgr un

traguardo strategico di grande rilievo - commenta in una nota Maria Cristina Zoppo, presidente di Ream Sgr -. Si tratta di un marchio riconosciuto a livello globale per la qualità della sua offerta Premium All Inclusive e per la capacità di valorizzare i territori in cui opera, portando con sé un modello di ospitalità sostenibile, internazionale e ad alto valore aggiunto.”

“Siamo convinti - aggiunge Oronzo Perrini, direttore generale di Ream Sgr - che questa collaborazione possa costituire l’inizio di un percorso condiviso, con l’obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative in sinergia, capaci di generare valore per gli investitori, per i territori e per le comunità locali.