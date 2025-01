Club Med in montagna con la ‘Garanzia Neve’

Sulle Alpi c’è molta meno neve di un tempo. E’ quanto indica Club Med rifacendosi allo studio presentato da Lab24 de Il Sole 24Ore in collaborazione con la Fondazione Cima.

In questo scenario di cambiamenti climatici e incertezza, il t.o. francese si inserisce offrendo ai viaggiatori una soluzione concreta. Club Med ha sviluppato infatti una policy di Garanzia Neve per offrire ai propri clienti maggiore sicurezza. In caso di chiusura degli impianti o mancanza di neve, gli ospiti hanno la possibilità di riprogrammare la propria vacanza in un altro Resort Club Med, garantendo sempre un’esperienza di alta qualità.

“Il nostro obiettivo è offrire vacanze senza pensieri, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Con la Garanzia Neve e il nostro modello Premium All Inclusive, garantiamo ai nostri clienti un’esperienza completa e sicura sulle migliori piste delle Alpi. In un momento di incertezza climatica, la nostra offerta si distingue come una scelta vincente per chi cerca il massimo della qualità e della serenità - ha spiegato Rabeea Ansari, managing director Southern Europe and emerging markets.

Il successo di questa formula è confermato dai numeri. Secondo i dati diffusi da Club Med, questo inverno i 13 resort sulle Alpi hanno registrato un aumento del 4% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il trend positivo si evidenzia soprattutto nelle settimane clou delle festività: +13% a Natale e +10% a Capodanno.

“Il nostro modello Premium All Inclusive funziona ed è in crescita, come confermano i numeri. Quest’anno, nei nostri 13 Resort sulle Alpi, abbiamo registrato un tasso di occupazione del 95% durante la settimana di Capodanno, a testimonianza dell’attrattività e del successo della nostra offerta che include tutto: soggiorno, 25 ore di lezioni di sci e snowboard a settimana, ristorazione e intrattenimento”.

Tra i Resort più apprezzati spiccano Pragelato Sestriere in Italia, che ha registrato un incremento del 10% delle prenotazioni, Grand Massif Samoëns Morillon (+8%) e Val d’Isère, il primo resort delle Alpi entrato nella Exclusive Collection di Club Med, che segna un +9% rispetto alla scorsa stagione.