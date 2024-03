Club Med incontra le agenzie del Trident Club

Club Med sempre più vicino alle agenzie di viaggi. Il t.o. ha organizzato una serie di incontri dedicati alle agenzie Trident Club nelle città di Milano, Napoli, Roma e Torino, che hanno visto il coinvolgimento di circa 70 partecipanti.

In particolare, due gli eventi dedicati all’arte che avranno luogo nella Galleria d’Arte Moderna di Milano e a Pompei, e due gli incontri esclusivi con i top partner di Club Med rispettivamente a Roma e a Torino.

Il tutto per arrivare preparati all’apertura vendite per l’inverno 2024-2025, che si terrà dal 5 all’8 marzo.

L’apertura vendite è un momento chiave per Club Med, in quanto consente di prenotare una vacanza bloccando il prezzo e proteggendosi dall’aumento dei costi, con la migliore tariffa garantita della stagione su tutte le date di partenza e riduzioni di prezzo del 20% sulle Premium Room (Deluxe & Suite) e del 15% per tutte le altre camere, anche a Natale e Capodanno.

“Ogni anno che passa notiamo un’anticipazione delle prenotazioni dei clienti italiani. Durante l’ultima apertura vendite inverno 2023-24 abbiamo registrato il numero di prenotazioni più alto negli ultimi 10 anni (+76% rispetto all’anno precedente), la crescita record del 154% è stata realizzata dal segmento montagna - commenta Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med -. Il Premium All Inclusive Club Med è forte, sulla neve oltre a un’offerta completa che comprende anche skipass e lezioni di sci offriamo la Garanzia Neve per tutelare i nostri clienti dall’assenza di neve in caso di impianti chiusi. In questo modo i clienti possono vivere serenamente le loro vacanze giocando d’anticipo senza preoccupazioni”.