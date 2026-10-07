Club Med è alla ricerca di più di 500 persone (G.O e G.E - Gentils Organisateurs e Gentils Employés) per rafforzare i suoi team nei Resort Premium ed Exclusive Collection situati sulle Alpi per la stagione invernale.

Fra le posizioni aperte, spiccano quelle relative al segmento food and beverage, con 200 figure; 50 persone sono invece ricercate nei settori intrattenimento, sport e eventi, 15 in quello supporto, HR e logistica.

E ancora, nel settore accoglienza e housekeeping Club Med cerca 180 persone; nel settore vendita, benessere e ski pro-shop 25 persone e 30 per la Exclusive Collection.

I prossimi recruiting day del Club Med in Italia saranno nel mese di ottobre a Lecce, Taranto, Bari e partecipazione al TFP Summit di Firenze, mentre nel mese di novembre appuntamenti a Pinerolo, Torino, Chiavari, Savona, Sanremo e Milano, oltre alla partecipazione al TFP Summit di Napoli.

Le date e le modalità di partecipazione ai recruiting day sono reperibili sul sito Club Med.