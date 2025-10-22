Club Med, partono bene le vendite 2026: interesse per la new entry in Sud Africa

Partono bene le vendite per la stagione 2026 di Club Med. All’apertura del booking sul mercato italiano - tra il 14 e il 17 ottobre - l’operatore ha registrato un incremento del 17% del business value rispetto allo scorso anno. “I risultati di questa apertura vendite e la crescita del 17% confermano la fiducia degli italiani verso il nostro modello di vacanza premium all inclusive, che da 75 anni rappresenta sinonimo di libertà, comfort e scoperta”, commenta Rabeea Ansari, managing director Sud Europa & Mercati Emergenti.

Tra le destinazioni più scelte dagli italiani figura il nuovo Club Med South Africa Beach & Safari, al debutto il prossimo luglio. L’interesse verso la novità di Club Med per Ansari “testimonia la voglia di esperienze nuove e autentiche: un resort che incarna perfettamente lo spirito pionieristico di Club Med, capace di offrire in un’unica vacanza la magia del mare e l’emozione del safari”.

Registrano ottime performance anche le mete del Mediterraneo, come Cefalù (+80% rispetto allo scorso anno in business value), Gregolimano, in Grecia, e la Turchia, con i resort di Bodrum e Palmiye, destinazioni accessibili senza passaporto. Si confermano tra i preferiti degli italiani anche i viaggi a lungo raggio, con una crescita significativa per Bali (+565%), insieme alle Seychelles e a Turks & Caicos.

Bene anche la montagna d’estate, che registra una crescita del 26% rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. In questo segmento, la novità più importante per la prossima stagione sarà il ritorno di Pragelato Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, con nuovi spazi dedicati alle famiglie per una vacanza all’insegna della natura e attività incluse come trekking e mountain bike. “Siamo felici - afferma Ansari - che la prossima estate Pragelato Sestriere tornerà protagonista. Con estati sempre più calde, gli italiani desiderano andare in quota per godere di temperature più fresche e riconnettersi con la natura attraverso lo sport e la crescita sul segmento montagna d’estate (+26% in business value) lo conferma”.