Club Med, partono i lavori del nuovo resort a St. Croix

Sono partiti con la posa della prima pietra i lavori del nuovo Club Med St. Croix, nuovo indirizzo dell’operatore nelle Isole Vergini Americane. L’apertura del resort - frutto della riqualificazione del Carambola Beach Resort, complesso turistico realizzato dalla famiglia Rockefeller negli anni ‘80 - è prevista nel quarto trimestre del 2027.

“St. Croix è una destinazione che ammiriamo da tempo e che ci ha accolto a braccia aperte”, ha dichiarato Carolyne Doyon, presidente e ceo di Club Med Nord America e Caraibi. “La sua bellezza, la sua cultura e il suo spirito sono unici nei Caraibi e volevamo proporli ai viaggiatori attraverso un’esperienza all-inclusive che solo Club Med può garantire: un’esperienza pensata per offrire gioia e connessione autentiche, un’atmosfera rilassata e un vero senso di appartenenza al luogo.”

Il nuovo resort, riporta travelpulse.com, proporrà esclusivamente suite, oltre a un’offerta che comprenderà ristorazione internazionale con influenze caraibiche, piscina a sfioro affacciata sul Mar dei Caraibi, spa e un ampio programma di attività sportive e ricreative.

“Oggi non celebriamo solo la posa della prima pietra di una nuova struttura, ma anche ciò che questo progetto rappresenta per gli abitanti delle Isole Vergini”, ha dichiarato il Governatore delle Isole Vergini Americane, Albert Bryan Jr. “L’aggiunta del Club Med all’offerta turistica del territorio crea posti di lavoro, genera opportunità e rafforza ulteriormente la posizione delle nostre isole come una delle principali destinazioni al mondo.”