Un soggiorno nel cuore della natura selvaggia dell’Oceano Indiano, con la possibilità di vivere un’avventura safari immersiva nel Mpilo Safari Lodge. Questa la promessa del Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort di Club Med in Sud Africa, al debutto il prossimo anno.

Il Resort Premium All Inclusive segnerà l’arrivo dell’operatore sulla destinazione, negli ultimi anni sempre più ambita dai player internazionali, ma porterà con sé un forte significato simbolico per il Med, che vuole così riaffermare il suo spirito pioneristico e il gusto per la scoperta con una proposta lontana dalle rotte più battute unito a un itinerario fatto di contrasti, tra natura incontaminata e autentica disconnessione. “Fin dalla sua creazione nel 1950, Club Med è sempre stato un pioniere nell’esplorazione e nell’insediamento in destinazioni eccezionali - commenta Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med -. Con questo nuovo progetto puntiamo a creare valore per le comunità locali e a contribuire all’influenza internazionale della magnifica provincia del KwaZulu-Natal.”

Le prime anticipazioni

Situato a 30 minuti dall’aeroporto internazionale King Shaka e a meno di un’ora da Durban, il Club Med South Africa Beach & Safari si aprirà su 32 ettari di natura, tra dune, foreste costiere e spiagge incontaminate. Al suo interno 411 camere distribuite in diversi edifici, la cui architettura contemporanea si contraddistinguerà per l’uso della pietra locale e del legno chiaro, nonché per le linee pulite e le ampie vetrate. Progettati per integrarsi rispettosamente nell’ambiente naturale, gli edifici offriranno una fluida continuità tra spazi interni ed esterni, esaltando la luce, la vegetazione e il panorama circostante.

A curare il progetto lo studio sudafricano Craft of Architecture, mentre il progetto di interior design è stato sviluppato congiuntamente da Mobius, agenzia di design locale, e dallo studio parigino MHNA, cofondato da Marc Hertrich e Nicolas Adnet, storici partner di Club Med.

Il resort si svilupperà attorno a terrazze che si aprono su giardini tropicali e su quattro piscine: una piscina principale nel cuore del villaggio, una piscina Zen dedicata agli adulti, un’area piscina per famiglie e una piscina dedicata allo spazio Exclusive Collection Ilanga. A completare l’offerta due ristoranti - Oceana, ispirato alle cucine di tutto il mondo, e il Nguni Gourmet Club, un raffinato ristorante che metterà in risalto i frutti di mare sudafricani e i prodotti locali - e bar: Injabulo e il Dunes Beach Bar.

Un progetto, quello del primo resort in Sud Africa, che vuole offrire ai viaggiatori un’esperienza Premium All Inclusive, senza pensieri, immersa nella bellezza della natura.

Per la prima volta, infatti, Club Med offrirà ai suoi ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella natura sudafricana, all’interno del Mpilo Safari Lodge: una riserva privata di 18.000 ettari, accessibile in esclusiva agli ospiti Club Med a partire dai 4 anni. A soli 45 minuti di volo dal Resort (o 4 ore e mezza di viaggio via terra), la riserva si estende nel cuore del KwaZulu-Natal ed è tra le più vaste della regione.

Non mancheranno proposte sportive (scuola di surf, campi di padel, trapezio volante), escursioni, centro benessere con Spa e soluzioni per le famiglie