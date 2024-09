Ottimismo in casa Club Med. L’operatore ha reso noti i risultati finanziari riferiti al primo semestre 2024. Il volume d’affari si attesta a 1,15 miliardi di euro, segnando un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 10% a tasso di cambio costante. L’Ebitda è stato pari a 244 milioni di euro rispetto ai 228 milioni di euro del primo semestre 2023.

“Dopo gli ottimi risultati del 2023, Club Med ha raggiunto una nuova performance record per il primo semestre del 2024 – ha commentato il presidente Henri Giscard d’Estaing -. In un contesto globale sempre più impegnativo, Club Med ha dimostrato ancora una volta il successo e la pertinenza della sua strategia di spostamento glocal e upmarket, e la profonda trasformazione del suo modello di business. Questo semestre segna una svolta decisiva: il passaggio di Club Med all’alta gamma è stato raggiunto, con il 100% dei resort ad oggi categorizzabili come di fascia alta o molto alta”.

In dettaglio, l’utile operativo dei resort è stato di 139 milioni di euro, con un aumento dell’11% rispetto al primo semestre 2023. In primo piano la stagione invernale dei resort di montagna, che rappresentano oltre il 45% del volume d’affari di Club Med nel primo semestre 2024 e che hanno aumentato del 22% i volumi rispetto al primo semestre 2023.

I risultati positivi sono frutto anche dell’incremento della capacità di posti letto nei resort, cresciuta del 4% rispetto al primo semestre 2023, con il 100% delle strutture che sono diventate di categoria Premium o Exclusive Collection dall’aprile 2024. Il Toc medio delle camere ha raggiunto il 70,4%, con un aumento dello 0,8 punti rispetto al primo semestre 2023.

Anche il numero dei clienti ospitati nei resort è leggermente aumentato, arrivando a circa 778mila perosne, con un incremento del 2% rispetto al primo semestre 2023.

Il trend positivo dovrebbe allungarsi anche nella seconda parte dell’anno, con prenotazioni per l’inverno a +5,7% rispetto al secondo semestre 2023 e una forte crescita che prosegue anche nei primi mesi del 2025.

Per quanto riguarda il mercato italiano, Club Med ha registrato un incremento del 13% del business value rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Nell’ambito delle priorità strategiche – chiude il presidente -, il nostro impegno per il turismo sostenibile si rafforza inoltre con l’iniziativa Happy to Care, con la quale Club Med si impegna a migliorare ulteriormente il proprio impegno locale e globale in termini di sviluppo sostenibile”.