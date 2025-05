Club Med scommette sui servizi premium, parte la collaborazione con l’Aspria Harbour Club

Offrire esperienze esclusive e personalizzate alla clientela premium e in particolare alle famiglie. Questo l’obiettivo della partnership siglata tra Club Med e Aspria Harbour Club, punto di riferimento milanese per il benessere e lo sport.

Nell’ambito della collaborazione, che durerà un anno, l’operatore garantirà condizioni e vantaggi dedicati in esclusiva ai membri di Aspria Harbour Club, dando loro accesso privilegiato ai suoi resort più iconici. Da parte sua, l’Aspria Harbour Club ospiterà eventi esclusivi per i clienti Club Med.

“Siamo orgogliosi di questa nuova partnership con Aspria Harbour Club, realtà con cui condividiamo una forte affinità di valori e visione e una grande attenzione verso le famiglie rappresenta il nostro target principale pari al 45% delle vendite con una crescita del 2.5% rispetto all’anno precedente ”, commenta Rabeea Ansari, ceo Club Med Southern Europe and Emerging Markets. “Questa collaborazione ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti, offrendo loro vantaggi esclusivi e nuove occasioni per vivere un’esperienza di eccellenza con Club Med anche al di fuori dei nostri Resort. Mettere il cliente al centro delle nostre scelte è una priorità, e iniziative come questa lo dimostrano concretamente.”