Coccia, Futura Vacanze: “Agenzie nostro principale interlocutore”

“La programmazione internazionale rappresenta per Futura Vacanze un’area di sviluppo sempre più importante e strategica. Per questo riteniamo fondamentale investire non solo sul prodotto, ma anche sulla sua conoscenza da parte delle agenzie di viaggi, che restano il nostro principale interlocutore commerciale”. Con queste parole Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze, sintetizza il valore della formazione per l’operatore, che tra maggio e giugno ha coinvolto oltre 100 adv in un ricco programma di fam trip dedicati alla programmazione estero.

Gli agenti hanno potuto sperimentare in prima persona il prodotto. A Sharm el Sheikh, gli agenti hanno potuto testare il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran e il Futura Club Albatros Palace, visitare il parco marino di Ras Mohamed, effettuare attività nel deserto e city tour.

Sempre in Egitto, un focus ha riguardato le crociere sul Nilo, in particolare la Crociera Nefertiti.

Mentre a Porto Santo, meta proposta in esclusiva da Futura con voli charter da Bergamo, gli agenti hanno visitato il Futura Club Vila Baleira, e altre strutture come Vila Baleira Suites, Vila Baleira Village e il nuovo Legacy Ithos.

“Questo calendario di fam trip è nato proprio con l’obiettivo di consentire alla distribuzione di vivere in prima persona le strutture, i servizi e le esperienze che proponiamo, trasformando la conoscenza della nostra offerta in uno strumento concreto di vendita - precisa Coccia -. Per dare l’idea dell’impostazione del nostro prodotto abbiamo voluto far sperimentare loro sia come proponiamo due classici come il Mar Rosso e la Crociera sul Nilo sia come si articola la nostra formula di offerta in una meta esclusiva e poco nota come Porto Santo. In evidenza, oltre a strutture, servizi ed esperienze, anche il capillare piano voli charter con partenza dai principali aeroporti italiani che rende queste destinazioni ancora più accessibili e competitive sul mercato. Il riscontro che stiamo registrando conferma l’interesse verso la nostra offerta estero e rafforza ulteriormente il legame con la distribuzione, partner fondamentale della nostra strategia di sviluppo”.