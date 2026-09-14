Un nuovo sito e una strategia sempre più orientata al tailor made. Columbus Vacanze celebra così i suoi 70 anni di storia. L’operatore, nato nel 1957 come generalista, punta al rilancio sotto l’egida del Gruppo Promoter-Primarete, concentrandosi su una selezione di destinazioni ad alto potenziale di personalizzazione.

“Uno degli obiettivi prioritari - spiega Ivano Zilio, patron del Gruppo Promoter-Primarete - è stato quello di salvaguardare e rilanciare un marchio storico del turismo italiano, preservandone il valore e costruendo le basi per una nuova fase di crescita”.

“Columbus - continua il manager - è un nome che appartiene da sempre al linguaggio del viaggio: un nome internazionale, immediatamente riconoscibile e presente in ogni parte del mondo, utilizzato anche da migliaia di strutture ricettive e realtà legate all’ospitalità e al turismo. Per questo mantenere vivo il marchio Columbus Vacanze ha rappresentato fin dall’inizio una scelta che andava oltre la semplice operazione imprenditoriale: significava preservare un pezzo di storia del turismo organizzato italiano e restituirgli una prospettiva per il futuro”.

Strategie e destinazioni

Nel solco di questa visione, l’operatore scommette su una politica di prodotto sempre più mirata, con una programmazione costruita attorno a destinazioni selezionate, esperienze di nicchia e proposte ad alto contenuto qualitativo.

L’offerta abbraccia quindi l’Africa (Tanzania, Sudafrica, Madagascar e Marocco); i Caraibi; il Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar); l’Oceano Indiano (Maldive, Mauritius e Seychelles); Oriente e Asia (Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, India e Giappone); Polinesia Francese; Stati Uniti e Canada.

Un portfolio destinato ad ampliarsi con nuove destinazioni, quali Arabia Saudita e Red Sea.