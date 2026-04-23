Combotour rafforza Europa e Mediterraneo con itinerari su misura

Combotour si concentra su Europa e bacino del Mediterraneo ampliando la programmazione con itinerari costruiti con lo stesso approccio esperienziale che contraddistingue i suoi viaggi a lungo raggio. “Stiamo assistendo a un cambiamento nelle modalità di scelta del viaggio: cresce l’interesse per mete più vicine, ma resta elevata la richiesta di esperienze autentiche e curate - osserva Anna D’Oriano, co-titolare dell’operatore insieme a Marco Meneghetti -. Il nostro obiettivo è offrire entrambe le cose, senza compromessi. Grazie a collegamenti rapidi dall’Italia e a tempi di volo contenuti, le destinazioni europee e mediterranee rappresentano una risposta concreta alle nuove esigenze del mercato, consentendo ai viaggiatori di partire con maggiore tranquillità senza rinunciare alla profondità dell’esperienza”.

Le destinazioni

Le destinazioni spaziano dal Nord Europa di Norvegia, Finlandia, Svezia, Islanda e Danimarca, al Portogallo con le isole atlantiche, come Azzorre e Madeira. In Europa occidentale Combotour propone Irlanda e Regno Unito anche in formula fly & drive, mentre nel Mediterraneo la programmazione include le principali mete del Mediterraneo, tra cui Spagna (Canarie e Baleari), Turchia, Marocco e Tunisia. Le proposte comprendono viaggi privati con guida, piccoli gruppi selezionati e la formula Spirito Libero, pensata per chi desidera viaggiare in autonomia senza rinunciare a una base organizzativa.

Elemento centrale l’integrazione di esperienze locali, progettate per favorire un contatto reale e profondo con i territori. Dal punto di vista commerciale, invece, la scelta dell’operatore è stata di non applicare adeguamenti carburante, garantendo stabilità dei prezzi anche in una fase caratterizzata da forte volatilità dei costi. Tutti i clienti attualmente in viaggio, inoltre, sono seguiti anche in presenza di variazioni o cancellazioni, grazie a un’organizzazione strutturata e a un costante monitoraggio delle operazioni.

Tra gli itinerari più rappresentativi il tour in Tunisia ‘Berbers & Diars’: un viaggio in 4x4 nel Sud del Paese, con pernottamento in una suggestiva abitazione scavata nella roccia e un’immersione nella cultura berbera e beduina. Il viaggio può essere completato con un’estensione mare ad Hammamet.

In Nord Europa, invece, tra i prodotti di punta spicca il programma ‘Norvegia - I Fiordi con il Treno’, disponibile tutto l’anno con partenze giornaliere. L’itinerario collega Oslo a Bergen combinando treni panoramici, la ferrovia di Flåm e una mini crociera sul Nærøyfjord (Unesco), in linea con la formula Spirito Libero.