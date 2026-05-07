Un Egitto che va oltre i luoghi più turistici. È la proposta di Viaggi Rallo che, in occasione del lancio del nuovo volo diretto Egyptair da Venezia, a partire dal 29 giugno, inaugura l’inserimento di viaggi con partenza dallo scalo del Nord Est nella programmazione dell'operatore.

In occasione dell’inaugurazione del volo, il t.o. lancia un viaggio/evento in compagnia di Silvia Russo, la titolare di Viaggi Rallo: uno speciale tour del Cairo per cogliere le grandi novità della capitale egiziana. Cuore del programma è una giornata interamente dedicata alla visita del Grand Egyptian Museum (GEM), un’esperienza immersiva per rileggere la storia dell’antico Egitto attraverso uno dei più grandi poli museali al mondo, inaugurato lo scorso novembre. Il viaggio tocca i luoghi simbolo del Cairo e dei suoi dintorni, come le piramidi di Giza, e siti archeologici e naturalistici meno noti, come la necropoli di Saqqara, l’Oasi del Fayyum e la Valle delle Balene, patrimonio Unesco, permettendo di attraversare paesaggi e atmosfere di grande suggestione.

L’altra novità dell’operatore di Mestre è il ritorno della crociera sul Nilo di 15 giorni, dal Cairo ad Assuan: un viaggio lento, raro, pensato per vivere l’Egitto con lo spirito dei grandi esploratori. Due le date in programma nel 2026: dal 12 al 26 ottobre e dal 9 al 23 novembre, a bordo della piccola motonave Sindbad, 5* de luxe, di sole 17 cabine, tutte suite. Il programma di viaggio comprende due intere giornate di visita al Cairo, inclusi il Grand Egyptian Museum (GEM) e le piramidi di Giza, con pernottamento a bordo della motonave ancorata in città, prima di iniziare la navigazione lungo il corso del Nilo fino ad Assuan.