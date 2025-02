Condannato a cinque anni di carcere il ‘truffatore delle crociere’ che vendeva falsi voucher online

Quasi 200 vittime per un ricavato di 400mila sterline. Questo il fraudolento ‘bilancio’ del 56enne Frichard Lester, condannato a cinque anni di prigione per una serie di truffe legate al mondo del turismo.

Come ricapitola ttgmedia.com, il sistema era basato su un sito web che vendeva buoni da riscattare con l’acquisto di crociere. In realtà i viaggi non venivano mai prenotati e molto spesso i truffati se ne accorgevano solo al porto di partenza, quando venivano respinti.

Le prime attenzioni dell’autorità erano scattate nel 2013. Diverse le nazionalità delle vittime, provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Francia, Germania e Giappone.