Corazul Cruise, stop alle operazioni: centinaia di clienti a terra

Numerosi clienti in Spagna sono rimasti senza vacanza a causa della sospensione delle attività da parte di Corazul Cruises. E la polemica, come riporta preferente.com, ora riguarda le riprotezioni e i rimborsi.

Le testimonianze riportate dal sito di informazione trade spagnolo parlano di passeggeri che non riescono a riprenotare o ad ottenere alternative.

Il progetto Corazul era stato presentato come una nuova iniziativa nel mercato crocieristico spagnolo, lanciata in seguito al voto lasciato da Iberocruceros e Pullmantur. L’iniziativa era guidata da Alex Busquets, che vantava esperienza nel settore con compagnie come Norwegian Cruise Line, Logitravel e Viajes El Corte Inglés.

Secondo alcune fonti lo stop alle attività sarebbe dovuto a un insieme di fattori, tra cui la domanda inferiore alle attese e il ritiro di un investitore chiave che avrebbe messo in difficoltà la liquidità.