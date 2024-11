Corsica Sardinia Ferries, Capodanno in Corsica o Costa Azzurra

Corsica Sardinia Ferries ha programmato due minicrociere esclusive per trascorrere il Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina . Due proposte diverse, che consentono di scoprire mercatini, eventi originali e tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica.

“Per il Veglione, gli chef di bordo vproporranno il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate” commenta Sébastien Romani, chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries.

Il Capodanno in Costa Azzurra prevede partenza da Savona - Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre con possibilità di sbarcare.

Fra i plus, il cenone con Veglione, due colazioni a buffet e i fuochi d’artificio ai quali assistere dalla nave. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15,30 del 1 gennaio.

Una seconda opzione riguarda il Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Cenone con Veglione e una ricca colazione precedono il primo giorno dell’anno, dove sarà possibile visitare Bastia prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17,15.