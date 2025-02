Costa Crociere al Festival di Sanremo

Costa Crociere rinnova la sua presenza al Festival di Sanremo, consolidando una partnership che ha assunto un ruolo iconico all’interno della kermesse musicale. “Le navi di Costa sono entrate ormai nell’immaginario collettivo del Festival”, ha dichiarato Giovanna Loi, vice president marketing and direct sales di Costa Crociere durante la conferenza stampa inaugurale del Festival di Sanremo 2025. “Abbiamo sposato questa kermesse con una partnership che ci permette di offrire valore aggiunto all’evento. Essere innovatori è nel nostro Dna e, anche quest’anno, proponiamo qualcosa di unico - ha spiegato -. La nave di Costa offrirà ai suoi ospiti un’esperienza immersiva che andrà oltre la tradizionale crociera. Il viaggio toccherà le coste di Francia e Spagna, per poi fare ritorno a Sanremo venerdì e sabato, in perfetta sincronia con il programma del Festival. Un collegamento esclusivo con il Teatro Ariston permetterà ai passeggeri di vivere la spettacolare serata finale direttamente dalla nave”.

Inoltre, “a bordo del Teatro Colosseo, situato nel cuore della nave, gli ospiti avranno l’opportunità di assistere a un concerto speciale dei Planet Funk. Dopo essere stati protagonisti dell’opening e in attesa della finale, i prossimi giorni saranno ricchi di sorprese”, ha aggiunto Loi, precisando che “a partire da domani prenderà il via una speciale attivazione di marketing che racconterà come bastano pochi secondi per lasciarsi meravigliare e vivere un viaggio straordinario sulle nostre navi”.