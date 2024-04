Costa Crociere ed Europ Assistance rinnovano la partnership

Costa Crociere ha rinnovato per altri tre anni la partnership con Europ Assistance. Il nuovo programma assicurativo è valido per i viaggiatori provenienti da Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Olanda, Belgio e Svizzera ed è applicabile a prenotazioni e partenze dal 1° marzo 2024. Restano confermate le coperture Early Booking e Multirischi Base, che prevedono l’annullamento e il rimborso delle spese mediche.

“Confermiamo il nostro impegno a offrire soluzioni assicurative sempre più complete a tutti coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze a bordo delle navi della compagnia italiana” commenta Erika Delmastro, Chief Travel Officer di Europ Assistance Italia.

Nelle coperture assicurative sono state introdotte novità come l’incremento del massimale in caso di annullamento del viaggio, oltre a una soluzione digitale per richiedere assistenza durante la vacanza.

“In Costa Crociere gli ospiti sono sempre al centro di tutto quello che facciamo - sottolinea Gianfranco Allocca, Vice President Sales Excellence & Global Customer Center Operations di Costa Crociere -. Vogliamo che si godano le migliori esperienze di vacanza, come solo Costa sa offrire, pensando solamente a divertirsi e rilassarsi. La collaborazione con un partner di eccellenza come Europ Assistance, che propone il meglio dell’assistenza in viaggio, è una formula ideale per un’azienda internazionale come la nostra, che assicura lo stesso livello di servizi in diversi Paesi”.