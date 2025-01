Costa Crociere lancia la ‘Music Cruise’ per Sanremo, a bordo lo show di Gigi D’Agostino

Anche per l’edizione 2025 Costa Crociere sarà partner del Festival di Sanremo e Costa Toscana, nave ammiraglia della flotta, sarà di nuovo in rada durante la settimana della kermesse. Il 15 febbraio ci sarà anche un collegamento live con il palco dell’Ariston e una performance esclusiva a bordo. Per l’occasione Costa ha lanciato anche un nuovo format: la ‘Music Cruise’, una crociera interamente dedicata alla musica e ai festival più famosi del mondo con partenza e arrivo a Savona (8-16 febbraio) e soste a Sanremo (9-10 febbraio), Barcellona (11 febbraio), Marsiglia (12 febbraio), Civitavecchia (13 febbraio) e ancora Sanremo (14,15 febbraio).

Ogni giorno della crociera sarà dedicato a un festival musicale diverso con ospiti, esibizioni live, party, spettacoli. Attesissima la serata ’Deejay Time’ con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso colonne dello storico show di Radio Deejay e il ritorno della leggenda della dance Gigi D’Agostino, che darà il via a una festa esclusiva la sera di San Valentino.

La Music Cruise 2025 di Costa Crociere può essere prenotata sul sito web www.costacrociere.it .

Le cabine disponibili sono a numero limitato.