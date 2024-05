Un assistente virtuale a bordo di Costa Smeralda. Porta la firma di Reply Futura, il progetto creato per Costa Crociere che ha dato vita a un Digital Tour Expert che accompagna con suggerimenti personalizzati le vacanze degli ospiti della nave nel Mediterraneo, proponendo loro esperienze ad hoc per andare alla scoperta di ogni tappa delle crociere.

Il progetto, già attivo sulla nave, è stato realizzato grazie alle competenze Infinity Reply e Technology Reply, specializzate rispettivamente in 3D content & Spatial Computing e Data & AI. Utilizzando modelli di AI generativa e real time 3D Futura introduce un nuovo modello di customer experience.

Un supporto al lavoro del personale

“L’innovazione fa parte del dna di Costa Crociere da oltre 75 anni - spiega Domenico Alessio, IT Vice President di Costa Crociere -. Grazie alla collaborazione di un partner di eccellenza come Reply stiamo esplorando le possibilità offerte da AI generativa e real time 3D per migliorare ulteriormente l’esperienza di vacanza dei nostri ospiti. Futura rappresenta un supporto molto valido al lavoro del personale di bordo di Costa Smeralda, integrando i servizi da loro offerti in maniera coinvolgente ed efficace”.

Futura può dialogare con i viaggiatori in una delle sei lingue abilitate (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco o portoghese) e li aiuta a programmare la loro visita in ogni porto compreso nell’itinerario, fornendo raccomandazioni sui punti di interesse principali, in base alle preferenze da loro stessi espresse. Futura suggerisce in modo proattivo anche i migliori tour organizzati da Costa Crociere.