Costa Crociere sarà nuovamente partner del Festival di Sanremo

Si rinnoverà anche nel 2026 il binomio tra Costa Crociere e il Festival di Sanremo, che si tradurrà in due minicrociere di 4 giorni a bordo di Costa Toscana. La compagnia accompagnerà l’evento con una campagna pubblicitaria ad hoc.

Presente per il quinto anno consecutivo, Costa preparerà un palinsesto ricco di appuntamenti a tema musicale, che verrà svelato nelle prossime settimane. Un programma pensato per trasformare ogni momento a bordo in un’esperienza coinvolgente, tra performance entusiasmanti, spettacoli dal vivo e un’atmosfera di festa continua.

“Due gli itinerari tra cui scegliere – spiega la compagnia in una nota -, pensati per offrire esperienze diverse ma altrettanto indimenticabili: dal 21 al 25 febbraio, con partenza da Genova e arrivo a Savona, perfetta per chi non vuole perdersi l’energia dell’opening e la prima serata del Festival; dal 25 febbraio al 1° marzo, con partenza da Savona, dedicata a chi vuole vivere le emozioni delle serate clou e della finalissima, immerso in un’atmosfera unica. Durante l’intera crociera, gli ospiti di Costa Toscana, avranno anche la possibilità di scendere a terra per scoprire le bellezze della città di Sanremo e del suo territorio”.