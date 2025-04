Costa Crociere riparte puntando forte sull’innovazione e sulla soddisfazione degli ospiti. Luigi Stefanelli, worldwide sales vice president, ha illustrato la strategia futura della compagnia dopo gli anni difficili del Covid, definiti “devastanti per il settore crocieristico”.

La ripresa è in atto a pieno regime grazie agli investimenti profusi dalla compagnia, soprattutto sulle nuove Sea Destinations, vere e proprie destinazioni in mare inaugurate nel giugno 2024, che garantiscono esperienze esclusive a bordo uniche, come “la colazione caprese davanti ai Faraglioni, capace di svegliare centinaia di persone alle 5 del mattino”.

“Oggi abbiamo la certezza di essere sulla strada giusta, confermata dal Net Promoter Score, l’indicatore principale del gradimento dei clienti” ha detto Stefanelli.

Il primo trimestre del 2025 ha registrato un aumento significativo del Net Promoter Score, passato dal 48% al 51%, un risultato definito “straordinario”. Ancora più impressionante il tasso di soddisfazione per le Sea Destinations, che raggiunge picchi fino all’85%.

Rilevanti anche gli interventi sulla flotta. “Dal 2020 abbiamo investito milioni nel rinnovamento completo delle aree pubbliche e delle cabine delle nostre navi”, ha spiegato Stefanelli, annunciando un importante intervento previsto nel 2025 anche su Costa Smeralda.

Significativi anche gli investimenti tecnologici, come l’introduzione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei clienti. Riguardo alle escursioni, “presto ci saranno novità importanti”, annuncia Stefanelli, anticipando una revisione complessiva dell’offerta, più chiara e rispondente alle esigenze degli ospiti.

Infine, Costa sta rinnovando il suo brand con campagne fresche, “capaci di attrarre nuovi target più giovani e dinamici”, come dimostra la partnership con il Festival di Sanremo. “Gli investimenti stanno pagando. Crediamo fortemente nel nostro percorso, i numeri parlano chiaro”.