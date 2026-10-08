Costa Crociere torna a Sanremo con la Crociera della Musica

Costa Crociere torna al festival di Sanremo con la Crociera della Musica per il quinto anno. La compagnia offrirà la possibilità di vivere il festival a bordo di Costa Toscana, la nave ammiraglia della flotta che sarà protagonista nella baia della città ligure durante la settimana della manifestazione.

Ci saranno due mini crociere dedicate a un pubblico adulto e con disponibilità limitata, dal 17 al 21 febbraio. Il programma di eventi e appuntamenti sarà svelato nei prossimi mesi. Oltre alle attività a bordo, gli ospiti avranno inoltre l'opportunità di scoprire la città e il suo territorio.

Le prenotazioni, fa sapere la compagnia, sono già aperte online e presso le adv.