Costa Crociere torna in Cina da settembre. La compagnia ha scelto Costa Serena, una delle navi più datate della flotta con una capienza di 3mila passeggeri, per ospitare 12 crociere in partenza da Hong Kong, tutte operate tra il 24 settembre e il 10 novembre 2024.



Gli itinerari di quattro e cinque notti condurranno i viaggiatori verso il Giappone, con visite ai porti di Ishigaki, Naha, Miyakojima e il Vietnam con scali a Cai Lan e Da Nang. L’operazione L'operazione è realizzata in collaborazione con partner locali.

Come riporta cruiseindistrynews.com, dopo un restyling interno, Costa Serena ha già ripreso a navigare in Asia: nel febbraio 2024 Costa Serena aveva già effettuato alcune crociere da Hong Kong, con destinazione Giappone.