Nessuna crociera Costa in Medio Oriente per l’inverno 2026/2027. La compagnia annuncia in una nota che “intende offrire fornire sin da subito chiarezza e certezza sulla pianificazione del prossimo inverno a tutti gli ospiti e travel partners. Poiché le prospettive in Medio Oriente restano incerte per la stagione invernale 2026/27, Costa non opererà itinerari nell’area per la prossima stagione, al fine di garantire che ogni vacanza con Costa sia sempre rilassante, piacevole e senza preoccupazioni. (Costa, inoltre, al momento non ha alcuna nave operativa in Medio Oriente)”.

Analogamente “le crociere di posizionamento di Costa Smeralda da e verso gli Emirati originariamente programmate non verranno effettuate – continua la nota -. Gli ospiti prenotati sulle crociere di posizionamento da/per gli Emirati, così come coloro che avevano prenotazioni nell’area, potranno scegliere immediatamente un’altra crociera. Gli ospiti prenotati sulle crociere invernali di Costa Pacifica alle Canarie saranno riprotetti alle medesime condizioni sugli itinerari alle Canarie di Costa Smeralda”.

L’inverno 2026/2027 viene così ridisegnato con un incremento della propria presenza alle Canarie e Madeira. Durante la prossima stagione invernale, l’ammiraglia Costa Smeralda sarà posizionata alle isole Canarie e proporrà un nuovo itinerario di 7 giorni tra Canarie e Madeira. Questo nuovo programma garantirà una maggiore capacità di accoglienza e un ulteriore miglioramento dell’esperienza.

Dopo il periodo di manutenzione programmata in bacino, Costa Pacifica (inizialmente prevista alle Canarie e Madeira) verrà invece posizionata nel Mediterraneo Occidentale, con crociere settimanali verso le principali destinazioni dell’area e con itinerari più lunghi attraverso destinazioni dell’Europa meridionale e il Nord Africa.

I nuovi itinerari di Costa Smeralda alle Canarie e di Costa Pacifica nel Mediterraneo Occidentale e Nord Africa saranno disponibili alla vendita su tutti i canali entro la fine di marzo.