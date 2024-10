Cambio ai vertici dell’area commerciale di Costa Crociere . Francesco Muglia assume il nuovo ruolo di Chief Commercial Officer , includendo sotto la sua responsabilità le aree Marketing, Communication, Trade Marketing, Sales, On Board Revenues. A diretto riporto di Francesco viene affidato a Luigi Stefanelli il nuovo ruolo di Vice President Worldwide Sales , con la responsabilità commerciale di Costa in tutti mercati Region Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, Portogallo), di cui mantiene la gestione diretta, Dach (Germania, Svizzera, Austria), Americas (Nord e Sud America), International (Nord ed Est Europa e mercati emergenti).

Stefanelli è entrato in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di Pricing & Revenue Management e dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dal 2019 ha assunto progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia divenendo così, nel 2023, Associate Vice President South Europe Region. “Nel corso degli anni - afferma - l’esperienza acquisita in tanti Paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”.