Uganda, Ruanda, Costa Rica e Panama. Cresce con un poker di nuove destinazioni la programmazione di Creo in Africa e America. L’operatore consolida così la sua offerta sulle destinazioni, proponendo un’offerta costruita su esperienze autentiche, sostenibilità operativa e partnership locali.

La nuova programmazione in Uganda, realizzata in collaborazione con il fornitore locale Destination Jungle, offre tour collettivi e privati in veicoli 4x4 da 6 posti con tettuccio apribile, sul modello di quanto già consolidato in Tanzania e Kenya.

“In Uganda la natura parla al cuore: qui puoi guardare negli occhi un gorilla di montagna tra le nebbie dei suoi monti, seguire gli scimpanzé nella foresta, perderti nelle savane punteggiate di acacie e incontrare tribù che custodiscono tradizioni antiche. Un viaggio in Uganda non è solo una destinazione, è un’emozione che resta per sempre”, raccont Mattia Giorgi, product manager & booking di Creo.

I tour collettivi, di carattere internazionale, prevedono la possibilità di aggiungere guida parlante italiano con supplemento, mentre per i tour privati l’opzione è disponibile su richiesta. Il permesso per l’incontro con gorilla e scimpanzé è già incluso nella quota del tour, così come l’accesso a contenuti informativi dettagliati su trekking, clima, bagagli, usanze locali e molto altro, accessibili tramite le note automatiche nel sistema.

I voli fanno riferimento unicamente all’aeroporto internazionale di Entebbe (EBB), mentre per i tour che includono il Ruanda il rientro avviene da Kigali (KGL). In caso di voli con arrivo notturno o nelle prime ore del mattino è previsto l’inserimento automatico di una pre-night per garantire un corretto allineamento logistico con il tour.

Quanto alle novità centroamericane, Costa Rica e Panama uniscono biodiversità straordinaria, ecosistemi protetti e cultura vivace. I dettagli dei pacchetti, con proposte che spaziano dalla foresta pluviale alle coste caraibiche e pacifiche, saranno disponibili nelle prossime settimane.

“Con l’ingresso di queste nuove destinazioni vogliamo ampliare la nostra capacità di raccontare il mondo attraverso viaggi costruiti con rigore, passione e attenzione al dettaglio - spiega Giovanni Guardabassi, product manager e booking Creo -. L’Uganda rappresenta oggi una delle esperienze naturalistiche più intense a livello globale, mentre Costa Rica e Panama rispondono perfettamente a una domanda crescente di turismo consapevole, vario e avventuroso. La nostra visione rimane quella di offrire prodotti su misura, in grado di coniugare emozione, organizzazione e autenticità”.