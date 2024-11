Importanti notizie in casa Creo. Il t.o. ha partecipato all’evento ADI Design Index 2024 ed è stato riconosciuto come creatore di uno tra i migliori progetti di design italiani nella categoria ‘Design dei Servizi’.

Dalla fondazione nel 2021, il t.o. pesarese, insieme al direttore creativo Tommaso Monaldi e in stretta collaborazione con imprese del settore, ha lavorato per realizzare un portale che unisce ricerca, strategia, brand design e progettazione partecipata con l’obiettivo di creare una piattaforma capace di integrare la qualità delle relazioni umane con la tecnologia.

“Creo.travel si basa su una visione precisa: siamo persone esperte di turismo che amano viaggiare, viviamo le esperienze in prima persona per conoscere l’essenza dei luoghi, esperienze con cui progettare il tuo viaggio su misura - spiega Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing -. Crediamo in una tecnologia a supporto della relazione umana, per la qualità del viaggio, delle esperienze, del lavoro, dell’assistenza”.

“Questo approccio si traduce in un’interfaccia dove è possibile progettare una ‘Traccia di viaggio’ attraverso un sistema a “building blocks, con cui costruire un’esperienza unica, che culmina in un incontro personale e mirato con agenzie locali” aggiunge Tommaso Monaldi.

Il portale è un punto di incontro tra tour operator, viaggiatori e agenzie, ed è affiancato da servizi complementari come Creo connect, che consente la comunicazione globale senza limiti, e Creo ti regala, che offre esperienze esclusive in loco.