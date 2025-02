Creo, proseguono gli Happy Hour con le agenzie

Ripartono gli Happy Hour di Creo. Per il terzo anno consecutivo il tour operator ripropone il suo format di appuntamenti esclusivi dedicati agli agenti di viaggi, facendo tappa in diverse città italiane.

Quattro già gli incontri che hanno aperto il 2025, a cui hanno partecipato 146 agenti e che hanno visto il contributo di Air Canada, Sandals & Resort, Ente del Turismo di Aruba, Air Tahiti Nui e Tahiti Tourisme.

I prossimi appuntamenti in calendario sono in programma per il 26 febbraio, a Pistoia; il 27 febbraio, a Milano; e il 5 marzo, a Cattolica.

A caratterizzare ogni serata è l’abbinamento tra destinazione e gusto: per ogni meta presentata viene creato un cocktail tematico, studiato per evocare atmosfere, sapori e suggestioni dei luoghi raccontati dai product manager creo. Il tutto è accompagnato da danze tradizionali, che offrono agli ospiti un assaggio autentico della cultura locale.