La partnership siglata cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, cresce e si implementa, in particolare per quanto riguarda gli escorted tour.

“Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i t.o. vendono da sempre in collaborazione con i migliori Dmc – dice Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline -. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand”.

“Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via API, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata – spiega Davide Galleri, ceo di Adalte -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano”.