Crippaconcept ripensa i camping village con Helios

Crippaconcept partecipa anche quest’anno alla Milan Design Week e sfrutta il momento più atteso del calendario-eventi milanese per presentare Helios, un innovativo modulo abitativo removibile di 40 mq che può essere ricollocato nel paesaggio dei camping village. Una visione dell’abitare on the go interamente realizzata con materiali naturali.

“La nostra presenza alla Milan Design Week è ormai un appuntamento fisso in cui portiamo la nostra vena più sperimentale - commenta Sergio Redaelli, ceo di Crippaconcept -. Considero la collaborazione con Matteo Thun e Benedetto Fasciana un traguardo e un punto di partenza della nostra attività dedicata alla diffusione della cultura architettonica per tutto il nostro settore”.

Inserendo Helios in un contesto open air ispirazionale dedicato all’abitare turistico del futuro, Crippaconcept fa vivere la Settimana del Design come momento di dialogo fra il mondo della progettazione architettonica e il comparto del turismo outdoor. G. G.