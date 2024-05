Si chiama ‘Born to Cruise’ e partirà il 21 aprile 2025 la prima crociera musicale a tema di Msc Crociere dedicata a fan e simpatizzanti di Bruce Springsteen. L’iniziativa, ideata dall’associazione Noi&Springsteen per Msc Crociere, è stata presentata a Genova, a bordo della nave Msc Fantasia, proprio perché il viaggio rock partirà dal capoluogo ligure, per poi raggiungere Barcellona e Marsiglia, da dove la nave farà rientro a Genova. La crociera a tema terminerà il 25 aprile 2025.

A bordo, ha spiegato Alberto Lanfranchi, fondatore di Noi&Springsteen e organizzatore del contest musicale ‘Cover Me’, saranno organizzati “concerti, seminari, tavole rotonde, karaoke. Ci sarà il contest fotografico ‘Ciak. Noi & Springsteen’ e un’edizione speciale di ‘Cover Me’, il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen, giunto alla quinta edizione: una finalissima decreterà il vincitore. Ma ci sarà anche tanto spazio per la creatività e momenti di vero intrattenimento, il ‘confessionale dei fan’ e tanto altro”. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il programma in modo dettagliato.

Una nuova esperienza di viaggio

“La crociera - aggiunge Massimo Bertoldero, Mice Manager di Msc Crociere - rappresenta un’opportunità unica per connettersi e celebrare la musica, oltre che per vivere un’esperienza aggregante. Msc Crociere ha una naturale dedizione volta alla creazione di nuove esperienze di viaggio grazie anche alla flessibilità del prodotto e dell’offerta”.

Proposto nel catalogo Autunno 2024 di Msc Crociere, il viaggio a tema sarà prenotabile solo ed esclusivamente tramite l’agenzia G2Eventi nelle modalità che verranno rese note dall’associazione di NoiI&Springsteen.

Msc Fantasia è la nave da crociera lunga 333 metri già candidata ad ospitare il G8 del 2008. Può accogliere 4.300 passeggeri e dispone di 18 ponti, 25 ascensori, due scalinate in cristallo Swarovski, lucernai in vetro di Murano, 5 ristoranti, 21 bar e 5 piscine.